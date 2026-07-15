Более суток в тумане: трое россиян заблудились на смертельно опасном маршруте

Трое россиян, отправившихся в поход по одному из самых сложных маршрутов Турции в провинции Ризе, уже больше суток не могут выбраться из горного тумана — спасатели не могут пробиться к ним из-за нулевой видимости, но операция возобновлена после того, как погода начала налаживаться. Об этом сообщает Lenta.ru.

Туристы разбили лагерь в высокогорной местности, а через неделю решили прогуляться и заблудились между плато Амлакит и Джихвой. Этот район известен среди походников своей коварностью: резкая смена погоды, густые туманы и сложный рельеф делают его одним из самых опасных в стране. Именно здесь спасатели регулярно ищут заблудившихся туристов, и этот случай — не исключение.

По информации источника, группа позвонила в службу спасения, после чего на поиски выдвинулся отряд. Однако операцию пришлось приостановить из-за почти нулевой видимости — спасатели просто не видели, куда идти. Теперь, когда туман начал рассеиваться, поиски возобновились. Пока неизвестно, есть ли у туристов запас еды и воды, и в каком состоянии они находятся.

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