В Наро‑Фоминске 14 июля открыли новую детскую площадку на улице Ленина

В Наро‑Фоминске на улице Ленина у дома № 27 торжественно открыли новую детскую площадку. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

Объект появился на месте старой, пришедшей в негодность зоны — теперь территория стала современной и удобной для семейного отдыха.

Площадку обустроили в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. В новой игровой зоне установили качели и игровые формы, уложили резиновое покрытие, добавили скамейки и урны — все сделали с расчетом на безопасность и комфорт.

Праздничное открытие 14 июля провела команда Дворца культуры «Звезда»: для ребят устроили небольшую программу с шарами, песнями и мороженым. По наблюдениям местных жителей, дети сразу оценили обновленное пространство и с удовольствием проводят там время.