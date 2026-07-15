Слабые мышцы — ближе диабет: скрытый фактор риска, который опаснее ожирения

Недостаток мышц оказался не просто эстетической проблемой, а мощным фактором риска сахарного диабета — в сочетании с ожирением он повышает шансы заболеть в 3,5 раза, показало масштабное исследование почти полумиллиона человек. Об этом сообщает Diabetes Care.

Ученые наблюдали за участниками 14 лет и выделили группу с так называемым саркопеническим ожирением — одновременным недостатком мышечной ткани и избытком жира. У таких людей диабет 2 типа диагностировали в 3,5 раза чаще, чем у тех, у кого состав тела был здоровым. При этом риск оказался на 19% выше, чем у людей с обычным ожирением. За десять лет наблюдения болезнь развилась почти у 15% участников с саркопеническим ожирением против 11% среди просто полных и лишь 3% среди тех, у кого мышцы в порядке.

Особенно тревожной связь оказалась у женщин и людей младше 60 лет. Это значит, что молодые люди с низкой мышечной массой и лишним весом попадают в группу особого риска. Авторы подчеркивают: традиционная профилактика диабета, сосредоточенная лишь на снижении веса, недостаточна. Необходимо учитывать качество тела — мышцы играют ключевую роль в метаболизме глюкозы.

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