Ночной лесоруб: пенсионерка с пилой терроризирует деревья в Егорьевске

В Егорьевске уже месяц разворачивается необычная городская драма. Пенсионерка по ночам выходит во дворы второго микрорайона и методично спиливает молодые клены ножовкой. Местные жители с иронией снимают происходящее на видео, но психологи бьют тревогу — женщина нуждается в срочной медицинской помощи, узнал REGIONS .

Хроника ночного вандализма пополняется новыми кадрами. В социальных сетях Егорьевска стремительно набирает популярность сага о бабушке-лесорубе. Горожане выкладывают видео с камер смартфонов, запечатлевшие, как пожилая женщина в темноте методично уничтожает зеленые насаждения.

Одним из вечеров жители микрорайона, услышав подозрительные звуки, вышли на улицу и застали пенсионерку за работой. Заметив свидетелей, женщина бросила инструмент, издала пронзительный крик и скрылась в темноте.

Психолог Татьяна Холикова считает происходящее тревожным сигналом. Она отметила, что ни один здравомыслящий человек не станет бегать с пилой по ночам и валить деревья. Подобное поведение указывает на явные признаки психического расстройства, требующего вмешательства врачей. Специалист выразила надежду, что родственники пенсионерки уже в курсе и примут необходимые меры.

В Егорьевской службе благоустройства напомнили о правовых последствиях. Все деревья и кустарники на улицах города являются общегородским имуществом. Их уничтожение квалифицируется как вандализм и наказуемо. Виновнице грозит денежный штраф, который при регулярных нарушениях может оказаться существенным.

Ситуация остается на контроле у местных властей. Жители надеются, что история завершится благополучно — и для зеленых насаждений, и для самой пенсионерки, которой, по мнению специалистов, нужна не кара, а помощь медиков. Горожане продолжают с юмором комментировать происходящее в соцсетях, ожидая новой главы необычной городской саги.