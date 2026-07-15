2000 км берега, 145 часов наблюдений и 19 проб крови: ученые из Черноголовки изучали байкальскую нерпу с помощью БПЛА

Сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН (филиал учреждения работает в Черноголовке) совместно с постоянно действующей экспедицией Академии наук по изучению краснокнижных животных подвели предварительные итоги масштабного исследования байкальской нерпы, сообщил REGIONS.

Экспедиция охватила все побережье озера — от южных рубежей до северных оконечностей. За 145 часов непрерывного мониторинга и 2000 километров пройденного пути ученые не только пересчитали популяцию, но и впервые за долгие годы провели углубленную диагностику состояния этого уникального эндемика.

Для получения максимально объективных данных исследователи применили беспилотные летательные аппараты. Дроны позволили зафиксировать нерп не только на суше, но и в воде — благодаря исключительной прозрачности байкальской глади животных было отлично видно с высоты. Все места скоплений нанесли на детализированные карты, что поможет отслеживать динамику численности в районах с разной степенью антропогенного воздействия.

Ключевой этап работ развернулся на Ушканьих островах — здесь находится крупнейшая летняя лежбище байкальской нерпы. Исследователям удалось отловить 19 особей, у каждой взяли пробы крови, шерсти и вибрисс (чувствительных волосков) для последующего комплексного анализа. Параллельно на животных закрепили спутниковые передатчики — они позволят отслеживать миграционные пути и сезонные перемещения.

Байкальская нерпа — единственный в мире тюлень, обитающий исключительно в пресноводной среде. Этот эндемик не встречается больше нигде на планете. Взрослые особи достигают 1,6 метра в длину и могут весить до 130 килограммов. Как вершина пищевой цепи, нерпа служит природным индикатором состояния всей экосистемы озера, поэтому ее здоровье имеет критическое значение для оценки благополучия Байкала.

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