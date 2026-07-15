Удар по кишечнику: почему малина вызывает вздутие и боль в животе

Всего одна чашка малины может закрыть почти четверть суточной потребности организма в клетчатке, но для некоторых людей любимая летняя ягода способна превратиться в причину вздутия и дискомфорта. Врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, сколько малины можно есть без вреда и почему не всем стоит налегать на ягоду.

В 150 граммах малины содержится около 8 граммов клетчатки. Для взрослого человека это примерно четверть от дневной нормы, которая составляет 25–30 граммов, сообщила врач. Клетчатка не переваривается в тонком кишечнике и попадает в толстый, где становится источником питания для полезных бактерий. Однако одна малина не способна компенсировать недостаток овощей, круп и бобовых в рационе.

«Сама по себе клетчатка — это не пребиотик в чистом виде, но она работает как физический объем: не переваривается в тонком кишечнике, доходит до толстого и там становится субстратом для бактерий», — объяснила гастроэнтеролог.

Почему после малины может заболеть живот

По ее словам, умеренное количество ягоды помогает работе кишечника: пищевые волокна стимулируют перистальтику и могут облегчать проблему запоров. Но резкое увеличение количества клетчатки в рационе иногда дает обратный эффект. Если человек обычно ест мало овощей и продуктов с пищевыми волокнами, большая порция малины может вызвать вздутие, урчание, тяжесть и послабление стула.

Причина не только в клетчатке. У некоторых людей фруктоза из ягод усваивается не полностью и начинает активно ферментироваться в кишечнике, вызывая газообразование. Кроме того, мелкие косточки малины могут раздражать слизистую при чувствительном желудке, добавила эксперт.

«Осторожнее с ягодой нужно быть людям с гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью, синдромом раздраженного кишечника и обострением панкреатита. Малина также относится к потенциальным аллергенам, поэтому детям и людям со склонностью к аллергии вводить ее в рацион нужно постепенно», — отметила врач.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Анастасия Широкая ]

По словам врача, здоровому взрослому человеку обычно подходит порция малины около 100–150 граммов в день. Но количество стоит подбирать индивидуально, ориентируясь на реакцию организма.

В каком виде малина полезнее

Полезные свойства сохраняются и у свежей, и у замороженной малины. При приготовлении варенья или джема часть пищевых волокон разрушается, а количество сахара значительно увеличивается. В смузи и ягодном пюре клетчатка остается, однако измельченная ягода быстрее проходит по кишечнику и у некоторых людей может усиливать газообразование, пояснила доктор.

Чтобы снизить риск неприятных ощущений, гастроэнтеролог посоветовала сочетать малину с белковыми продуктами — например, нежирным йогуртом или творогом. А вот есть большую порцию ягоды натощак не стоит: органические кислоты и клетчатка могут вызвать изжогу или дискомфорт.

Главное правило, по словам специалиста, — не превращать малину в «лекарство от всех проблем». Ягода действительно помогает добавить в рацион клетчатку, но здоровье кишечника зависит от всего питания в целом.

Летние ягоды полезны не только из-за витаминов, но и благодаря большому содержанию клетчатки. Однако нежный продукт быстро портится, если неправильно его хранить. Врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог Александра Разаренова рассказала, почему малину нельзя надолго замачивать, зачем класть в контейнер бумажное полотенце и какие ягоды лучше всего переносят хранение.