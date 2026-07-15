Сборная Испании разгромила Францию со счетом 2:0 и вышла в финал мундиаля. Теперь «красная фурия» ждет победителя пары Аргентина — Англия, которые встретятся 15 июля впервые за 24 года. Если аргентинцы одолеют соперника, в решающем матче турнира сойдутся легендарный Лионель Месси и 16-летний вундеркинд Ламин Ямаль. Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев в беседе с интернет-издание «Ямал-Медиа» оценил шансы команд и влияние аномальной жары на исход встреч.

По мнению Пономарева, потенциальный финал Месси против Ямаля обещает быть захватывающим зрелищем. Эксперт назвал юного испанца «рабочей лошадкой», отметив его подвижность и интересную технику. При этом он признался, что сложно прогнозировать, хватит ли у 39-летнего аргентинца сил на весь матч в условиях изнуряющего зноя.

Главным внешним фактором турнира стала сорокаградусная жара, установившаяся над территорией хозяев чемпионата — США, Мексики и Канады. Согласно климатическому отчету ООН, от аномальной температуры могут пострадать два четвертьфинала, матч за третье место и сам финал.

Анализируя полуфинал Испания — Франция, Пономарев отметил, что французы выглядели неготовыми к погодным условиям. Испанцы действовали быстрее и резвее, лучше контролировали мяч. Соперник, напротив, пытался взять верх за счет индивидуального класса, но, по словам эксперта, им не хватило самоотдачи. Даже лидер «трехцветных» Килиан Мбаппе, несмотря на старания, не показал своей лучшей игры — отчасти из-за усталости, а отчасти из-за отсутствия качественных передач от партнеров.

Особое внимание Пономарев уделил английской сборной, которая последний раз становилась чемпионом мира в 1966 году. Ветеран футбола считает, что в Англии наконец собралась команда, способная повторить успех. Он предупредил аргентинцев: расслабляться нельзя, так как британцы, несмотря на жару, могут одержать победу благодаря своему характеру и настырности.

Финал чемпионата мира состоится 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в пригороде Нью-Йорка. Встреча обещает стать не только битвой поколений, но и проверкой на прочность для всех игроков в условиях экстремальной жары.