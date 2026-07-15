Смертельная диета с маркетплейсов: опасный ингредиент все еще покупают для чудо-похудения

Роспотребнадзор приостановил реализацию популярного жиросжигателя Retatrutide через интернет-площадки, однако случаи продажи сомнительных препаратов на этом не исчерпываются. Ведомство указало на отсутствие подтвержденной безопасности средства, которое продавалось под видом косметического продукта. Как не стать жертвой маркетинговых уловок и чем грозит самолечение препаратами с непроверенным составом — в материале интернет-издания «Ямал-Медиа» .

Запрет Ретатрутида вскрыл масштабную проблему: маркетплейсы переполнены азиатскими мазями и добавками, которым приписывают лечебные свойства. По закону онлайн-продажа лекарств разрешена только лицензированным аптекам, а БАДам категорически запрещено приписывать терапевтический эффект.

Покупатели регулярно рискуют, приобретая товары в иностранной упаковке без документов и русскоязычной маркировки. Как отмечает адвокат Общества по защите прав пациентов Анна Орешкова, такие средства — «кот в мешке» с неизвестным составом, и доказать вред от их приема в суде практически невозможно.

Как обезопасить себя при покупках в сети:

Искать в карточке товара код госрегистрации (начало с «ЛП», «ЛСР» или «Р N») и проверять его в реестре Минздрава.

Убедиться в наличии русскоязычной инструкции и кода маркировки «Честный знак».

Избегать продавцов, предлагающих БАДы в качестве лекарства от серьезных болезней.

Покупать зарубежные препараты только лично в официальных аптеках по назначению врача.

Маркетплейсы пытаются бороться с нарушителями. В Ozon сообщили, что выявляют подозрительные карточки с помощью ML-моделей и сверяют данные с госреестрами, блокируя нарушителей за несколько часов.

Ситуация должна оздоровиться с 1 октября 2026 года, когда закон о платформенной экономике обяжет онлайн-площадки жестко проверять продавцов и не допускать к продаже товары без обязательной регистрации. Тем не менее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин подчеркивает, что контроль должен оставаться жестким: маркетплейсы не могут заменять врачей, а ответственность за выбор препарата все равно лежит на самом покупателе.