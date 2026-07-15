Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили рассекретила нового избранника

Бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» Лина Джебисашвили вновь оказалась в центре внимания из-за перемен в личной жизни, пишет The Voice. Недавно она разорвала отношения с видеоинженером канала ТНТ Юрием Фунтовым, с которым вместе участвовала в шоу «Сокровища императора». Свадьба, которую многие ждали, так и не состоялась. Лина даже удалила все совместные снимки с бывшим избранником из своего блога.

Однако долго грустить звезда не стала. Джебисашвили снова влюблена — на этот раз ее сердце покорил белорусский боец смешанных единоборств и фитнес-тренер Артем Земляков. Он известен не только спортивными достижениями, но и участием в телешоу «Титаны» на том же канале ТНТ.

«Виновник моих счастливых глаз, если вы понимаете, о чем я», — подписала совместный снимок Лина.

Поклонники мгновенно отреагировали — кто-то поздравил пару, назвав Артема «нормальным мужчиной», а кто-то упрекнул девушку в слишком быстрой рокировке и подозрениях в пиаре.

Сама телеведущая не осталась в стороне от обсуждений. Она выступила с эмоциональным ответом недоброжелателям, поблагодарив их за «энергию и молодость». Лина отметила, что хейтеры тратят на нее свои жизненные силы, и это помогает ей выглядеть свежо. Она напомнила всем о важности любви — к себе, к ближнему и к дальнему.

Ранее звезды «Новой битвы экстрасенсов» Варвара Петрович и Семен Лесков объявили о помолвке.