Новый оптово-распределительный центр построили в «PNK Чашниково»

Возведение оптово-распределительного центра на сто десять тысяч квадратных метров завершилось в деревне Чашниково в городском округе Солнечногорск. Об этом рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Инспекторы ведомства приступили к итоговой проверке на объекте, по результатам которой будет оценено соответствие выполненных работ проекту и принято решение о подписании ЗОС.

Отмечается, что одноэтажное здание возводилось застройщиком с июля 2023 года в соответствии с международными стандартами пожарной безопасности FM Global. На предприятие смогут трудоустроиться около трех тысяч жителей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.