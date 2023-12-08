Новый оптово-распределительный центр построили в «PNK Чашниково»
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Возведение оптово-распределительного центра на сто десять тысяч квадратных метров завершилось в деревне Чашниково в городском округе Солнечногорск. Об этом рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
Инспекторы ведомства приступили к итоговой проверке на объекте, по результатам которой будет оценено соответствие выполненных работ проекту и принято решение о подписании ЗОС.
Отмечается, что одноэтажное здание возводилось застройщиком с июля 2023 года в соответствии с международными стандартами пожарной безопасности FM Global. На предприятие смогут трудоустроиться около трех тысяч жителей региона.
Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.