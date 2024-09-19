Новый порядок предоставления субсидий на лизинг сельхозтехники начал действовать в Подмосковье

Новый порядок предоставления субсидий на закупку сельхозтехники по договорам лизинга начал действовать в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Раньше сельхозпроизводители вносили первоначальный взнос за аренду техники, а затем подавали заявку на получение компенсации.

Теперь Минсельхозпрод сразу выделяет аграриям средства на оплату первоначального взноса. Таким образом, не нужно привлекать собственные средства и потом несколько месяцев ждать их возмещения.

На предоставление субсидий в областном бюджете предусмотрели около 50 миллионов рублей за оставшийся период текущего года. Подробная информация об условиях участия в программе представлена здесь.