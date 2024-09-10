Новый проект системы автоматизированного анализа документов поможет подмосковным предпринимателям

Искусственный интеллект существенно упростит для подмосковных предпринимателей процесс получения поддержки. Проект системы автоматизированного анализа документов сможет выявлять ошибки в документах. Об этом заявили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Планируется, что пилотный запуск состоится уже в октябре нынешнего года. Так, сейчас при подаче документов, например, на получение субсидии, в среднем заявителю приходится вносить порядка шести доработок. При этом, если говорить о работе со стороны Мининвеста, то у ответственного сотрудника в среднем уходит на проверку одной такой заявки до шести часов.

Зампред правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что новая система позволит полностью исключить доработки со стороны заявителя и сократить время на проверку заявки сотрудником до 1 часа. Ежегодно специалисты ведомства обрабатывают более 33 тысяч документов на получение субсидий.

В перспективе рассматривается возможность адаптации ИИ-проекта на все услуги Мининвеста и создание «помощника», который сможет проверять корректность документов уже на этапе их загрузки в систему при подаче заявления на РПГУ.