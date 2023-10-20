Новый производственно-логистический комплекс появится в подмосковном Щелкове

Поставщик оборудования для производства корпусной мебели и дверей «Liga» построит производственно-логистический комплекс в Щелкове. Об этом рассказали в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.

Ожидается, что масштабный объект будет реализован в три этапа. На первом этапе построят производственное здание с административным комплексом, в котором расположится офисная зона, учебный центр с выставочным залом, лаборатория покраски, заточный и сервисный центры.

А уже в рамках второй и третьей очереди возведут два складских корпуса для хранения готовой продукции и комплектующих, в них установят десять кран-балок грузоподъемностью от 10 до 20 тонн. Общая площадь комплекса составит более шестнадцати тысяч квадратных метров. Полная реализация проекта запланирована на конец следующего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что китайская компания Huajing планирует запустить производство запчастей для прицепов в Солнечногорске.