Новый производственно-складской комплекс планируют построить в подмосковных Бронницах
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
В подмосковных Бронницах собираются наладить импортозамещающее производство бумажной маркировочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составит около двадцати миллионов рублей. Завершить строительство и запустить новое предприятие в работу инвестор планирует в IV квартале 2026 года.
Примечательно, что предприниматель уже более шести лет занимается производством изделий из бумаги и гофрированного картона. Запуск собственной производственной площадки позволит более чем в два раза увеличить мощности и ассортимент выпускаемой продукции.
«Благодаря программе «Земля за 1 рубль» компания получила в аренду землю по льготной ставке и сможет приступить к реализации своих планов. На территории производственно-складского комплекса оборудуют не только производственный цех, но и склад сырья и готовой продукции», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.