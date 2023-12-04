Новый производственно-складской комплекс планируют построить в подмосковных Бронницах

В подмосковных Бронницах собираются наладить импортозамещающее производство бумажной маркировочной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.

Отмечается, что общий объем инвестиций в проект составит около двадцати миллионов рублей. Завершить строительство и запустить новое предприятие в работу инвестор планирует в IV квартале 2026 года.

Примечательно, что предприниматель уже более шести лет занимается производством изделий из бумаги и гофрированного картона. Запуск собственной производственной площадки позволит более чем в два раза увеличить мощности и ассортимент выпускаемой продукции.