Новый производственно-складской комплекс построят в подмосковном индустриальном парке «Ориентир»

Отмечается, что новый комплекс площадью более сорока шести тысяч квадратных метров будет предназначен для хранения парфюмерно-косметической продукции, средств ухода за кожей и волосами, а также бытовой химии компании «Золотое яблоко».

Ожидается, что с расширением мощностей и запуском склада в эксплуатацию, намеченный на конец февраля следующего года, дополнительными рабочими местами будут обеспечены более шестисот жителей муниципалитета и близлежащих территорий. Объем инвестиций в проект превышает 2,4 миллиарда рублей.