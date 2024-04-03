Новый производственно-складской комплекс построят в подмосковном индустриальном парке «Ориентир»
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало разрешение на строительство нового многофункционального производственно-складского комплекса «Ориентир — Запад» в городском округе Истра.
Отмечается, что новый комплекс площадью более сорока шести тысяч квадратных метров будет предназначен для хранения парфюмерно-косметической продукции, средств ухода за кожей и волосами, а также бытовой химии компании «Золотое яблоко».
Ожидается, что с расширением мощностей и запуском склада в эксплуатацию, намеченный на конец февраля следующего года, дополнительными рабочими местами будут обеспечены более шестисот жителей муниципалитета и близлежащих территорий. Объем инвестиций в проект превышает 2,4 миллиарда рублей.