Новый производственно-складской комплекс упаковочных материалов построят в Подмосковье

Компании «Артпласт» планирует возвести в подмосковном Серпухове производственно-складской комплекс упаковочных материалов, который войдет в состав предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Ожидается, что общий объем инвестиций в новый проект составит порядка восьмидесяти пяти миллионов рублей. Объект возведет ООО «Топ Лайн». На площади более 1,4 тыс. кв. метров планируется разместить новые технологические линии, на которых будут изготавливать полиэтилен для создания готовой продукции.

Отмечается, что в результате появления нового корпуса, мощности компании удастся увеличить до двадцати тысяч тонн выпускаемых изделий в год. Здесь будет создано двенадцать рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что около сорока процентов обращений бизнеса касаются предоставления участка земли.