Новый производственно-складской комплекс вводят в эксплуатацию в подмосковной деревне Заболотье

Главное управление государственного строительного надзора Московской области уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса в деревне Заболотье городского округа Домодедово.

Ожидается, что в двух зданиях общей площадью более семидесяти четырех тысяч квадратных метров разместятся резиденты, в числе которых представители текстильной и пищевой промышленности. В общей сложности компании-арендаторы создадут более шестисот рабочих мест для жителей Домодедово и соседних городских округов.

Помимо возведения самого комплекса, инвестор построил очистные сооружения, подключиться к которым могут жители деревни Заболотье, а также сделал асфальтовую дорогу взамен грунтовой для комфортного подъезда к комплексу.

Примечательно, что благодаря комплексному проектному сопровождению экспертов Центра содействия строительству, все процедуры прошли максимально быстро.