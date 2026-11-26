В Навлинском районе Брянской области водитель автомобиля LADA Granta совершил наезд на сотрудников Госавтоинспекции: один из правоохранителей погиб на месте, еще один был госпитализирован, а несколько других получили травмы, при этом сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на следственное управление СК России по Брянской области.

По информации ведомства, 64-летнему жителю Комаричского района предъявили обвинение по статье 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, максимальное наказание по которой составляет до пяти лет лишения свободы. По ходатайству следствия и с учетом состояния здоровья суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста; предварительно признаков алкогольного опьянения у водителя не установили.

Обстоятельства аварии на трассе М-3 «Украина»

Трагедия произошла вечером 23 ноября на 394-м километре федеральной автодороги М-3 «Украина». Водитель двигался на высокой скорости и нарушил правила дорожного движения на участке, где инспекторы оформляли последствия другого дорожно-транспортного происшествия, случившегося двумя часами ранее, в котором погибли водитель и пассажир одного из автомобилей.