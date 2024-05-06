Новый производственный корпус «ГРИДЕКС-К» появится в подмосковной Дубне

Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало разрешение на строительство нового производственного корпуса предприятия «ГРИДЕКС-К» в подмосковной Дубне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В будущем здании, общая площадь которого превысит две с половиной тысячи квадратных метров, разместится основное производство. С окончанием строительных работ и вводом объекта в эксплуатацию, намеченном на конец второго квартала 2025 года, здесь ежегодно будут изготавливать до 5 миллионов рулонов базальтовой сетки.

А также порядка 2 миллионов единиц георешеток из базальтового и стеклянного волокна. Их используют для борьбы с пластическими деформациями асфальтобетона, армирующих прослоек в конструкциях автомобильных и железных дорог, аэродромов, площадок различного назначения и других геотехнических сооружений.

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