Новый производственный комплекс планируют запустить в Пущино

Поставщик медицинского оборудования и реагентов компания «ДИАКОН» из подмосковного Пущино получила в аренду участок площадью четыре гектара для развития импортозамещения. Здесь наладят сборку полуавтоматических и автоматических анализаторов, которые используются для проведения исследований в медицинских лабораториях.

Отмечается, что у компании уже есть собственные разработки в этой сфере. Например, отечественный автоматический биохимический анализатор ДДС-240 стал востребованным в клинических лабораториях по всех стране. Данный проект планируют реализовать до 2026 года, инвестиции составят более 600 миллионов рублей.

«Текущая геополитическая ситуация и логистические сложности с поставкой импортного медицинского оборудования создали острую необходимость в быстром и качественном замещении на изделия отечественного производства», — отметила гендиректор компании Татьяны Корзун.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.