Новый производственный корпус построило домодедовское предприятие «Импульс»

Технопарк «Импульс» построил новый производственный цех на земле, приобретенной по программе «Земля за 1 рубль». В новом цехе площадью более двух тысяч квадратных метров через месяц начнется производство гидромолотов.

Ожидается, что запуск нового цеха позволит увеличить объем выпускаемой продукции с двух до пяти тысяч гидромолотов. Что расширит географию экспортных поставок, а также существенно увеличит долю продукции компании на рынке России.

«Сейчас то время, когда такие предприятия, как ваше, двигают прогресс всей России. Вы осуществляете технологическую безопасность страны. У вас свои изделия, свои наработки, свои перспективы, свои планы. Я желаю, чтобы к 2027 году вы вошли в десятку мировых лидеров по производству навесного оборудования», – сказал на встрече с сотрудниками предприятия глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин.

Примечательно, что предприятие выпускает также сельскохозяйственное, лесное и коммунальное оборудование. За последние 5 лет коллектив увеличился в несколько раз. Сегодня здесь работают 1200 человек. Много молодых специалистов, представителей рабочих специальностей. Михаил Ежокин вручил благодарности лучшим сотрудникам компании.