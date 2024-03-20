Новый промышленный коворкинг ввели в Подольске

Первый корпус производственно-складского комплекса ввели в эксплуатацию в Подольске, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект был реализован в формате цифрового промышленного коворкинга, это помещения, которые полностью готовы к размещению предприятий и складов.

В возведение и запуск первого корпуса инвестировали 1,8 миллиарда рублей. Площадь объекта составляет 26 тысяч квадратных метров. Здесь появится около четырехсот рабочих мест.

Для размещения производств и складов на территории комплекса оборудовано тридцать четыре бокса, площадь каждого составляет от 750 квадратных метров.

Всего планируется построить пять подобных корпусов. Строительство второго уже стартовало. Его площадь составит более восемнадцати с половиной тысяч квадратных метров.