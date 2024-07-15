Новый резидент индустриального парка в Дмитрове инвестирует 4,5 млрд рублей в реализацию проекта

Новый резидент индустриального парка «Белый раст» в Дмитрове инвестирует в реализацию своего проекта четыре с половиной миллиарда рублей, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, компания «ЭТМ» получила земельный участок площадью 48 гектаров, где она построит производственно-складской распределительный центр электротехнической и строительной продукции. Его площадь составит 55 тысяч квадратных метров.

Реализация проекта позволит создать в муниципалитете пять сотен новых рабочих мест для жителей.

Компании передали землю, на которой уже обеспечены условия для газификации и электроснабжения на время строительных работ.