Новый швейный цех планируют построить в подмосковном Серпухове

Производитель верхней одежды получил разрешение на строительство швейного цеха в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Отмечается, что новый цех площадью почти полторы тысячи квадратных метров, будет двухэтажным. На первом этаже расположится зона приемки ткани и фурнитуры, зона контроля качества готовой продукции, упаковки и хранения готовых изделий. А непосредственно швейное отделение, зона раскроя и гладильная разместятся на втором этаже здания.

Застройщик планирует завершить строительство уже через год — в мае следующего года. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию, здесь будут отшивать порядка двух миллионов готовых изделий ежегодно.

При этом для производства верхней взрослой одежды предполагают использовать ткань и швейную фурнитуру отечественного производства. Реализовывать готовые изделия застройщик планирует через торговую сеть.