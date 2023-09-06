Новый склад декораций планируют построить в подмосковном Красногорске

Персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья теперь сопровождает возведение нового склада декораций на территории комплекса «ГЛАВКИНО» в городском округе Красногорск.

ООО «Киностудия «Звезда» планирует получить разрешение на строительство. Ранее Министерство жилищной политики региона уже выдавало разрешение на ввод в эксплуатацию двух подобных зданий компании.

Ожидается, что площадь объекта составит до 1,5 тысячи квадратных метров. Объект предназначен для сдачи в аренду под хранение реквизита и декораций. Согласно проекту, в здании разместят систему стеллажей для хранения реквизита, а также системы пожаротушения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что порядка восьми миллионов туристов посетили Подмосковье этим летом.