Новый склад для хранения изделия из пластика и резины построят в Краснозаводске

Компания ООО «Про Вектор» планирует в целях расширения бизнеса возвести в Краснозаводске склад для хранения продукции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства жилполитики.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение компании на строительство данного объекта. Площадь склада составит почти полторы тысячи квадратных метров. Инвестиции в строительство данного здания составят сорок пять миллионов рублей.

Ожидается, что здесь будут хранить изделия из пластика и резины для строительных и бытовых нужд: диффузоры, воздуховоды, вибродемпфирующие конструкции, виброизолирующие прокладки, опоры, заглушки. Открытие объекта позволит открыть в муниципалитете четырнадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который будет открываться в помещениях на первых-вторых этажах жилых многоквартирных домов.