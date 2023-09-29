Новый склад для хранения сельскохозяйственной продукции достроили в подмосковном Домодедово

Новый склад, входящий в состав сельскохозяйственного комплекса «Артем», в городском округе Домодедово ввели в эксплуатацию. Об этом рассказали в региональном Минжилполитики.

Застройщик «ПТК „Олми“ инвестировал в данный проект более шестидесяти миллионов рублей. На всех этапах проект сопровождал персональный менеджер Центра Содействия Строительству при правительстве Подмосковья.

Отмечается, что все двадцать шесть складов на территории комплекса «Артем» планируется построить до конца 2025 года. Объем производства и переработки сельскохозяйственного комплекса составит чуть менее ста тысяч тонн готовой продукции в год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье стало лидером среди регионов страны по объему производства сыров.