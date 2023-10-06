Новый склад для хранения стройматериалов построят в Химках

Подмосковный поставщик стройматериалов в рамках расширения производства построит новый склад для хранения продукции.

Здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров с современной стеллажной системой возведут в Химках, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Проект сопровождает Центр содействия строительству при региональном правительстве. Объем инвестиций составит двадцать шесть миллионов рублей, уточнили в ведомстве. Благодаря новому складу будет создано шесть рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что малый бизнес в Подмосковье занимает почти четверть валового регионального продукта.