Новый склад-холодильник планирует построить компания «Агама» в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Крупный российский производитель морепродуктов — компания «Агама» расширяет производство в подмосковной Истре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.
Отмечается, что проект расширения уже поступил на сопровождение персонального менеджера Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Ведомство уже выдало компании разрешение на строительство.
Ожидается, что в рамках реконструкции действующего производства построят склад-холодильник площадью восемь с половиной тысяч квадратных метров. Здание предназначено для хранения обработанных морепродуктов и будет оборудовано высокостеллажной системой. Для соблюдения условий заморозки в помещении установят низкотемпературные камеры высотой 15 метров.
Общий объем инвестиций составит девятьсот пятьдесят миллионов рублей. Запуск данного склада позволит создать в регионе двадцать новых рабочих мест.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что правительство региона старается делать удобные сервисы для бизнеса.