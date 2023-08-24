Новый склад-холодильник планирует построить компания «Агама» в Подмосковье

Крупный российский производитель морепродуктов — компания «Агама» расширяет производство в подмосковной Истре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что проект расширения уже поступил на сопровождение персонального менеджера Центра содействия строительству при Правительстве Московской области. Ведомство уже выдало компании разрешение на строительство.

Ожидается, что в рамках реконструкции действующего производства построят склад-холодильник площадью восемь с половиной тысяч квадратных метров. Здание предназначено для хранения обработанных морепродуктов и будет оборудовано высокостеллажной системой. Для соблюдения условий заморозки в помещении установят низкотемпературные камеры высотой 15 метров.

Общий объем инвестиций составит девятьсот пятьдесят миллионов рублей. Запуск данного склада позволит создать в регионе двадцать новых рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что правительство региона старается делать удобные сервисы для бизнеса.