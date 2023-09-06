Новый склад появится в подмосковном рабочем поселке Оболенск

Склад для хранения сэндвич-панелей планируется возвести в рабочем поселке Оболенск городского округа Серпухов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало разрешение на строительство данного объекта ЗАО «Вифитех». Общий объем инвестиций в проект составит тридцать восемь миллионов рублей. Планируемый срок завершения строительства — первый квартал 2024 года.

Ожидается, что площадь объекта составит более 1,4 тысячи квадратных метров. Сюда на распиловку и хранение будут привозить стеновые и кровельные строительные сэндвич-панели. Возведение объекта запланировано в рамках расширения текущего производства. Здесь будет создано десять новых рабочих мест.

Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что инвестиции в основной капитал Подмосковья составили свыше 556,3 миллиарда рублей за полгода.