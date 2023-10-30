Новый склад, предназначенный для хранения отделочных материалов, достроили в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
На территории действующего предприятия компании «СК Старопетровское» под Солнечногорском достроен и введен в эксплуатацию новый склад, в котором будут хранить отделочные материалы. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.
Отмечается, что новое здание площадью почти полторы тысячи квадратных метров предназначено для хранения готовой продукции компании. Ожидается, что данный объект позволит увеличить объемы поставляемых на рынок изделий. Дополнительно создано четыре новых рабочих места.
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