Губернатор Подмосковья призвал привлекать сотрудников в сферу АПК с помощью льготной ипотеки

«Не хватает генетиков, селекционеров, механизаторов — людей, которые работают на селе. Главный запрос — как приобрести жилье. Льготная ипотека, сельхоз ипотека, которая позволит планировать молодым специалистам с высшим образованием свое будущее в Ступине и в Волоколамске, в Дмитрове и в Коломне, в Зарайске и в Луховицах. Сегодня эта тема нуждается в особом внимании», — уточнил губернатор.