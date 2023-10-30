Губернатор Подмосковья призвал привлекать сотрудников в сферу АПК с помощью льготной ипотеки
Фото: [Сергей Хакимов/Подмосковье сегодня]
В Подмосковье не хватает высококлассных специалистов в сфере агропромышленного комплекса. На это обратил внимание профильных министров и глав округов губернатор Андрей Воробьев. Он сообщил, что основной запрос у желающих потрудиться на селе — доступность жилья. Поэтому нужно информировать людей о работе программы ипотечного льготного кредитования специально для покупки недвижимости в отдаленных территориях.
«Не хватает генетиков, селекционеров, механизаторов — людей, которые работают на селе. Главный запрос — как приобрести жилье. Льготная ипотека, сельхоз ипотека, которая позволит планировать молодым специалистам с высшим образованием свое будущее в Ступине и в Волоколамске, в Дмитрове и в Коломне, в Зарайске и в Луховицах. Сегодня эта тема нуждается в особом внимании», — уточнил губернатор.
Ранее Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.