Новый складской комплекс планируют возвести в Орехово-Зуевском городском округе

На территории индустриального парка «Кабаново» в подмосковном Орехово-Зуево строят складской комплекс. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Стало известно, что застройщик «МС Бизнес» инвестирует в данный проект тридцать четыре миллиона рублей. Проект сопровождает Центр Содействия строительству при правительстве региона.

В ходе четвертого этапа построят складской корпус площадью более 1400 квадратных метров. В здании будут хранить непродовольственные товары. Объект оснастят необходимыми инженерными коммуникациями: системой вентиляции, отоплением, асфальтированными подъездными путями. Дополнительно будет создано восемь рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который будут открывать на первых-вторых этажах жилых домов.