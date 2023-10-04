Новый торгово-деловой центр планируют возвести в подмосковной Балашихе

Застройщик «Здоровое наследие» инвестирует в строительство нового торгово-делового центра более одного миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилполитики Московской области.

Ожидается, что в двухэтажном здании площадью более четырнадцати тысяч квадратных метров разместят популярные магазины, фуд-корт, фитнес-центр и другие точки притяжения покупателей. А на прилегающей к комплексу территории выполнят комплексное благоустройство.

Реализация проекта запланирована на следующий год. Благодаря появлению данного объекта в муниципалитете появится сто новых рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе наблюдается заметный рост малого бизнеса.