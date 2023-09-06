Новый торговый центр построят в Люберцах при содействии ЦСС

На улице 8 Марта в Люберцах появится новый торговый центр. Разрешение на возведение объекта выдало министерство жилищной политики Подмосковья, передает пресс-служба ведомства.

Инвестором выступает индивидуальный предприниматель. В проект, который сопровождает Центр содействия строительству (ЦСС) при правительстве Московской области, вложено семьдесят пять миллионов рублей. После его реализации в округе появится девять новых рабочих мест.

Торговый центр будет двухэтажным. Его площадь превысит девятьсот квадратных метров. Помещения будут сдаваться в аренду крупным торговым сетям, уточили в областном Минжилполитики. Входную группу в здании реализуют по принципу безбарьерной среды.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что инвестиции в основной капитал Московской области за первое полугодие превысили 556 миллиардов рублей.