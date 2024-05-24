Новый цех по производству теплоизоляционных плит запустили в Ступино

«Материал нашей продукции не воспламеняется и является экологически безопасным, что подтверждается протоколами испытаний и сертификатами соответствия. На данный момент мы вышли на производственный объем в 150 кубометров теплоизоляционных плит при работе в одну восьмичасовую смену. При выходе на проектную мощность и график в несколько смен, объем выпускаемой продукции в сутки увеличится до 500 кубометров», — отметила директор производства «Кералайт» Елена Ванышева.