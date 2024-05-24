Новый цех по производству теплоизоляционных плит запустили в Ступино
Фото: [Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки МО]
Компания «Кералайт» запустила в городском округе Ступино цех по производству теплоизоляционных плит «Аэроконтур». Сейчас на производственной площадке уже выпускают продукцию разных марок, а также завершается модернизация оборудования для повышения качества и увеличения линейки выпускаемой продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 400 млн рублей. В конце 2023 года компания запустила цех по производству архитектурного декора, а в этом году на предприятии завершили пусконаладочные работы оборудования по производству теплоизоляционных плит и уже приступили к выпуску первой продукции. Вывести цех на полную мощность планируется до конца третьего квартала 2024 года.
«Материал нашей продукции не воспламеняется и является экологически безопасным, что подтверждается протоколами испытаний и сертификатами соответствия. На данный момент мы вышли на производственный объем в 150 кубометров теплоизоляционных плит при работе в одну восьмичасовую смену. При выходе на проектную мощность и график в несколько смен, объем выпускаемой продукции в сутки увеличится до 500 кубометров», — отметила директор производства «Кералайт» Елена Ванышева.