Новый цех производства изделий из полиуретана появится в подмосковной Коломне

Застройщик планирует уже в марте 2025 года запустить цех по производству полиуретановых изделий. С его введением в эксплуатацию, здесь будут выпускать до полутора тысяч тонн продукции в год. А общий объем инвестиции в данный проект превысит сто семьдесят миллионов рублей.

Площадь объекта превысит 2 тысячи квадратных метров. С запуском производства в Коломне начнут выпускать полиуретановые и резинотехнические изделия методом машинной заливки для металлургии и горнодобывающей отрасли. В том числе уплотнения, ролики, листы и плиты, а также корпусные детали рабочих колес для специализированного горно-обогатительного оборудования.