Новый завод по выпуску композиционных материалов планируют возвести в Подмосковье

Компания «ТПК „Зедекс“ собирается построить на арендованной по льготной ставке 1 рубль в год земле в подмосковном Щелково новый завод по выпуску композиционных материалов на земле. Об этом рассказали в региональном Министерстве инвестиций, промышленности и науки.

Ожидается, что инвестиции в проект составят более трехсот пятидесяти миллионов рублей. В связи с расширением предприятия планируется создать порядка ста десяти новых рабочих мест в дополнение к уже существующим. При этом запуск нового производства запланирован через три года.

На новом заводе компания займется выпуском импортозамещающей продукции — сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (СВМПЭ) и высокомолекулярного полиэтилена (ВМПЭ). Основные области применения продукции: судостроение, детали для станков механизмов, изделия военного назначения, спортивные товары, ортопедические изделия, емкости для агрессивных жидкостей и др.

Министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова рассказала, что в рамках проекта на участке площадью более 3,7 га планируется создать дополнительный современный производственный комплекс с собственным производством полного цикла.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что правительство региона старается создавать удобные сервисы для предпринимателей.