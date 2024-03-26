Новый животноводческий молочный комплекс появится в Подмосковье. Его построят в Шаховской, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Инвестпроект реализует ООО «Шаховская нива» при поддержке Центра содействия строительству. В его реализацию будет вложено около трех миллиардов рублей.

Площадь комплекса составит около 65 тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 2,4 тысячи фуражных коров с молодняком и будет включать в себя 20 зданий и сооружений.

Ввести комплекс планируется в марте 2028 года. Он станет одним из самых крупных в области. Реализация проекта позволит создать в муниципалитете полторы сотни рабочих мест.