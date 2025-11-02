Nvidia вне игры: почему США потеряли китайский рынок чипов

Генеральный директор и основатель компании Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что США серьезно недооценили темпы развития технологической отрасли в Китае. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул: Пекин уже не нуждается в американских технологиях и активно развивает собственное производство, сообщает ТАСС .

Хуанг отметил, что из‑за политики предыдущей американской администрации Nvidia фактически лишилась доступа к китайскому рынку. По его словам, Китай сумел резко ускорить развитие отечественной технологической промышленности — сегодня там выпускают миллионы чипов для искусственного интеллекта.

«Совершенно очевидно, что их военные не полагаются на американские технологии», — констатировал глава Nvidia.

Он также добавил, что возвращение компании на китайский рынок затруднено не только американскими ограничениями, но и позицией самих китайских властей. Руководитель компании выразил надежду, что при президентстве Дональда Трампа Nvidia сможет вернуться на китайский рынок и составить там конкуренцию.

Напомним, при администрации Джо Байдена (2021–2025) США ввели запрет на поставку в Китай передовых процессоров. Nvidia разработала специальные микросхемы, соответствующие экспортным ограничениям и ориентированные на китайских клиентов. Однако, как сообщают западные СМИ, власти КНР рекомендовали местным производителям воздержаться от их использования.

