Еще одна западноевропейская страна присоединилась к новым антироссийским санкциям

Новые запреты и ограничения против России и Белоруссии последуют со стороны Швейцарии. Недавно эта западноевропейская страна официально стала частью государств, поддержавших новый расширенный пакет санкций ЕС.

Согласно информации на сайте Федерального совета Швейцарии, официально были приняты поправки, которые вводит Евросоюз. Речь идет о 15-м, расширенном списке антироссийских и антибелорусских санкций. Они предполагают заморозку активов компаний и физлиц РФ в Швейцарии, запрет на пересечение границы, в том числе транзит через территорию, строгий контроль в торговле, ограничения для танкеров и пользование морской логистикой в целом. Под ограничения могут попасть 52 судна, имеющих отношение к России.

«В первую очередь это танкеры, входящие в состав российского теневого флота, которые перевозят российские углеводороды или нефтепродукты без соблюдения, например, потолка цен на нефть, или перевозят военные товары для России», — отмечается в сообщении.

Под санкции попадут 54 новых физических лица РФ и 30 новых российских компаний. С белорусской стороны под ограничениями окажутся две компании и 26 физлиц, однако эти списки могут измениться.

Напомним, что Швейцарии нет в НАТО и ЕС, но страна все равно поддержала антироссийские санкции, выдвинутые Евросоюзом еще после начала СВО.

Ранее сообщалось, что власти Словакии выразили готовность блокировать санкции против ядерной энергетики России.