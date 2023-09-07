«Объективная необходимость»: выяснилось, почему и насколько в России поднимут пенсии

Российский экономист Герман Ткаченко заявил, что в скором времени пенсии граждан нашей страны вырастут на 10%. По его словам, произойдет это в конце осени-начале зимы текущего года. Рамиль Хакимзянов, коллега Ткаченко и выпускник МБА-программ, подтвердил прогноз и объяснил, от чего зависит рост выплат.

«Подарок» к выборам

На то, что повышение состоится, по мнению Хакимзянова, указывают несколько факторов: инфляция и предстоящие выборы главы государства.

«Безусловно, пенсию будут повышать. Это объективная необходимость. На какой процент? Стандартная практика поднятия пенсии — на сумму инфляции. Для имиджа государства добавят пару процентов сверх инфляции, чтобы пенсии показали реальный рост», — рассказал собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Прогнозы по инфляции

Чтобы понять, на какую сумму поднимут выплаты перед выборами 2024 года, экономист предлагает подсчитать, какой будет инфляция к концу 2023-го. К получившемуся прогнозу можно прибавить упомянутый «подарок» в виде 2-3 процентов.

«Инфляцию сейчас прогнозируют на уровне 6 процентов, но она такой точно не будет. Это прогноз корректирующий, из модели. У них была модель 4,5 процента, сейчас скорректировали на 6. Я думаю, они сами по своей модели, глядя на стоимость топлива, продуктов, стройматериалов, скорректируют уже вынужденно где-то до 7,5 процентов, а по факту она будет составлять 8 процентов. В результате как раз в районе 10 процентов можно ждать повышения пенсий», — объяснил эксперт.

Ранее экономист Иванова-Швец рассказала, как изменится жизнь пенсионеров с осени.