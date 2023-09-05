Экономист Иванова-Швец рассказала, как изменится жизнь пенсионеров с осени
Фото: [freepik.com]
В правительстве заявили, что с 1 сентября индексация пенсий на федеральном уровне проводиться не будет. Надбавку получат только отдельные категории граждан, вышедшие на заслуженный отдых.
Кому за 80
Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова, объяснила суть нововведений. По ее словам, для большинства пенсионеров с осени попросту ничего не изменится.
«Индексация предусмотрена только для пенсионеров, которым в августе исполнилось 80 лет. Для них удваивается базовая часть страховой пенсии, и каждый пенсионер получит дополнительно 7567,3 рубля», — сообщила экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Фото: [freepik.com]
Оформят только неработающие
Также для пенсионеров после 80 лет их опекуны или родственники могут оформить дополнительные выплаты по уходу.
«Сумма составляет от 1200 до 2400 рублей в зависимости от региона. Деньги начисляются вместе с пенсией, но оформить ее могут только неработающие лица трудоспособного возраста», — предупредила Иванова-Швец.
Фото: [freepik.com]
С сентября может измениться пенсия у тех, кто обращался за перерасчетом по каким-либо причинам и у лиц с инвалидностью. Остальным же придется довольствоваться прежними выплатами.
Ранее сообщалось, что подмосковные пенсионеры смогут получить дополнительные деньги.