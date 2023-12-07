Объем инвестиций резидентов индустриальных парков Подмосковье составил 549 млрд рублей

Общий объем инвестиций резидентов индустриальных парков Подмосковья составил 549 миллиардов рублей. Об этом сообщили в областном Мининвесте.

В регионе насчитывается 69 индустриальных парков. В них работают полторы тысячи организаций. При этом более половины индустриальных парков области уже полностью заполнены.

Как напомнили в министерстве, компании, которые намерены локализовать производство в индустриальных парках Подмосковья, могут воспользоваться сервисом «Начни бизнес в индустриальном парке».

Подробная информация об условиях получения услуги доступна на инвестиционной карте Подмосковья.