Объем инвестиций в основной капитал в Подмосковье в этом году может составить полтора триллиона рублей

В Мининвесте Подмосковья подвели итоги работы в 2023 году. О результатах рассказала зампред областного правительства — руководитель министерства Екатерина Зиновьева.

По ее словам, за девять месяцев объем инвестиций в основной капитал составил почти один триллион рублей.

«Мы ожидаем, что общий объем инвестиций в основной капитал в Московской области по итогам 2023 года может составить почти полтора триллиона рублей», - отметила Зиновьева.

Она подчеркнула, что такие результаты говорят о том, что работающие в Подмосковье компании активно развиваются.

Одним из инструментов, помогающих в реализации инвестпроектов, является промышленная ипотека. С января в области в ее рамках было заключено пятьдесят девять договоров на 8,7 миллиарда рублей.