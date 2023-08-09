Объем наличных рублей у жителей РФ впервые превысил 16 трлн

Объем отечественной валюты в наличности на руках жителей РФ впервые превысил суммы в 16 трлн рублей на конец 1-го полугодия. Об этом стало известно из данных Центробанка РФ, с которыми ознакомилось издание РИА Новости . По словам аналитика Максима Осадчего, годовой темп роста запасов наличности у россиян стал самым высоким за 2 года.

Он сообщил, что объем вырос почти на 27% на момент окончания первого полугодия. Эксперт отметил, что этот темп – самый высокий с 1 апреля 2021 года.

Среди причин ускорения объемов запаса, он назвал рост расходов федерального бюджета и финансирование дефицита бюджета за счет «печатного станка».

Эксперт отметил, что рост объема может быть чреват инфляционными рисками. Повышение ключевой ставки влияет на рост процентных ставок по вкладам и замедляет рост запаса наличности в отечественной валюте.

Недавно Центробанк РФ повысил ключевую ставку на 1%, что является первым ужесточением с сентября 2022 года. Таким образом, регулятор прервал свою рекордную паузу.