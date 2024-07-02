Объем отгрузки промпредприятий Нижегородской области увеличился почти на 21% с января по май

По информации Минпромторга Нижегородской области, в регионе объем отгруженной продукции в промышленности за пять месяцев с начала текущего года составил почти 883 млрд рублей, что на примерно на 21% выше в действующих ценах, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что в обрабатывающей промышленности объем отгрузки за с января по май увеличился на 22,5%, почти до 798 млрд рублей.

Отмечается, что указанных результатов удалось достичь в том числе благодаря государственной поддержке в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда» и «Международная кооперация и экспорт».

Добавляется, что индекс физического объема промышленного производства Нижегородской области в январе – мае этого года составил более 104% в промышленности в целом и в обрабатывающих производствах. Самый большой рост зафиксирован в производстве мебели — в 1,6 раза, а также в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в полтора раза. Кроме того, выросло производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, — почти на 32%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — на четверть.