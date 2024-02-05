Объем поддержанного экспорта в Подмосковье в 2023 году составил 93 млн долларов

Объем поддержанного экспорта в Подмосковье по итогам прошлого года составил девяносто три миллиона долларов. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В регионе помощь экспортерам оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья. В 2023-м организация помогла компаниям из области экспортировать свою продукцию в сорок одну страну. Экспортные контракты заключили 143 компании.

Рассчитывать на поддержку в Подмосковье могут как начинающие, так и опытные предприниматели. Экспортерам области помогают наладить контакты с партнерами, презентовать продукцию, разобраться в оформлении документов.

Благодаря поддержке фонда за год компании из Подмосковья смогли принять участие в восемнадцати международных выставках. К примеру, в рамках GULFOOD в Дубае четырнадцать областных компаний заключили сорок шесть экспортных контрактов на 4,7 миллиона долларов.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.