Объем подмосковного рынка услуг в сфере глэмпинга достиг миллиарда рублей

Отели экологического туризма в Московской области могут принимать до 140 тысяч человек в год.

Как отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, финансовая емкость регионального рынка в настоящее время составляет около одного миллиарда рублей. При этом глэмпинг находится в начальной стадии развития и имеет огромный потенциал для роста.

В 2023 году количество предложений в сфере глэмпинга в регионе по сравнению с прошлым годом выросло на 80 процентов. Всего в регионе по данному направлению работают 74 объекта.