Объем производства джемов в Подмосковье вырос на треть

За пять месяцев текущего года объем производства джемов, фруктового желе и ореховых паст в Подмосковье вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, за указанный период в регионе произвели более тридцати девяти с половиной тысяч тонн такой продукции.

В настоящее время Подмосковье лидирует в ЦФО по производству джемов — на регион приходится почти четверть от общего объема. По стране область занимает второе место.